Ultime Notizie Roma del 31-08-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 31 agosto 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno in apertura torniamo sull’incidente ferroviario lungo la linea torino-milano all’altezza di Brandizzo ieri alle 23:50 una squadra di operai al lavoro sui binari è stata travolta da un treno regionale che viaggia a 160 km orari uccisi sul colpo 5 persone indagini in corso per comprendere le cause dell’incidente un errore di segnalamento sembra l’ipotesi più probabile la procura di Ivrea è aperto un fascicolo per disastro ferroviario cidio colposo plurimo con le 5 vittime tutte dipendenti di una ditta di borgovercelli c’erano altri due colleghi solo sfiorati dal convoglia rimasti illesi sotto shock il macchinista visitato da un’ambulanza sul posto hai mandato a casa mi dava con in cabina un secondo collega in Italia sospesa la circolazione dal momento ...