Ultime Notizie Roma del 31-08-2023 ore 14 | 10

(Di giovedì 31 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio in apertura la strage sulla linea ferroviaria Torino Milano la procura di Ivrea è aperto un fascicolo per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo in merito al lavoro di questa notte alla stazione di Brandizzo sulla linea ferroviaria Torino Milano nei quali sono morti 5 operai travolti da un treno in transito Al momento il fascicolo è a carico di ignoti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Torre Pellice nelle valli Valdesi alle porte di Torino dove parteciperà a un evento organizzato dal comune in memoria di Altiero Spinelli presidente aperto il suo intervento ricordando il gravissimo incidente della ovviamente che è che ha visto la Clemente disastro ferroviario ovviamente alle porte di Torino ha ringraziato il sindaco per averlo ...

Only Murders in the Building 3: Meryl Streep e Paul Rudd si scatenano a passo di danza sul set, ecco il video Lesulla serie L'uscita di Only Murders in the Building 3 su Disney+ è ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul ... i nostri approfondimenti Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...... Arrestato Oschiri Carabinieri OschiriOschiriScappa all'alt dei carabinieri e li minaccia con una pistola: arrestato a Oschiri 26 anni fa la morte di Lady Diana, quell'ultima ...

Ultime notizie. Regno Unito: si dimette ministro difesa Wallace, al suo posto Shapps. Usa: Corea del ... Il Sole 24 ORE

Domani sera il Milan scenderà in campo all’Olimpico per la trasferta contro al Roma di José Mourinho, valida per la terza giornata di campionato. Nelle stesse ore si chiuderà anche la sessione estiva ...Dove si possono trovare opportunità di investimento nell’asset class obbligazionaria a fronte dello scenario attuale dell’economia L'analisi di Franklin Templeton Nel 2023 nonostante uno scenario di ...