Ultime Notizie – Pordenone | uomo armato | la trattativa col negoziatore

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 31 agosto 2023) “Marco, tu e i tuoi colleghi avete insistito più volte sul fatto che siete contenti di sapere che non mi sono già sparato, che non mi sono ammazzato. Il motivo per cui le armi mi sono state assegnate e sono qui con me è perché sono una bestia fisicamente e sono solido mentalmente”. E’ unapersonale, a tu per tu con il, quella avviata da Luca Orlandi asserragliato con le armi nella sua abitazione a Codrovado, in provincia di. Il 55enne sottotenente, in un primo video pubblicato sul suo canale YouTube e di cui l’Adnkronos in possesso, accusa il “maresciallo” di induzione al suicidio. Lo ripete come un mantra, quasi ipnotico: “E’ induzione al suicidio maresciallo, dillo al Questore, agli altri. Io non sono normale, io sto da Dio”, dice. Ce l’ha con il mancato rinnovo per porto d’armi per tiro al volo e lo ...