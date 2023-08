Ultime Notizie – Milan-Tareni | affare salta e attaccante resta al Porto | annuncio | ultime news

(Di giovedì 31 agosto 2023) Taremi-to: l’iraniano rimane al. Il clubghese, dal suo canale televisivoCanal, annuncia la permanenza di Mehdi Taremi. Il 31enne centravanti, vincolato da un contratto valido fino al 2024, è stato al centro di una lunga trattativa con ile nelleore sembrava destinato a sbarcare in rossonero. Ieri l’agenzia iraniana Irna ha dato l’per concluso. Oggi, invece, il semaforo rosso a quanto pare definitivo. Ile ilsembravano ormai vicini ad un’intesa totale, secondo ledi mercato nuovi problemi sono sorti per le richieste del ...

... Dirk Zingler , dopo il sorteggio: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Ultime notizie. Repubblica Congo, repressa manifestazione anti-Onu: 48 morti. Media: Usa ... Il Sole 24 ORE

L’Acr Messina è pronto all’esordio in campionato, previsto per sabato sera in casa dell’Audace Cerignola. Il club, dopo le vicissitudini estive, ha recuperato il tempo perduto assicurandosi ds, allena ...La Fiorentina supera 2-0 il Rapid Vienna al Franchi e si assicura il passaggio ai gironi di Conference League. Una vittoria fortemente voluta dallo spogliatoio, come sottolineato anche dal post ...