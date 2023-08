Ultime Notizie – “Italia non passi indifferente davanti a fratelli uccisi mentre lavorano onestamente”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 31 agosto 2023) “L’nona questimorti tragicamente”. Mons. Luigi Renna, presidente della Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, parlando all’Adnkronos, va oltre il dolore per la nuova strage di operai nel torinese, mortilavoravano sui binari nei pressi di una stazione ferroviaria. Il vescovo tocca nervi ancora scoperti: “Ancora una volta morti bianche, ma in un contesto, quello ferroviario, che dovrebbe avere più di altri attenzione e previsione di tutto ciò che potrebbe compromettere l’incolumità degli operai e dei passeggeri di un convoglio”. “Davvero una tragedia che ci fa esprimere solidarietà alle famiglie di coloro che stavano lavorandoe in condizioni non adeguatamente ...