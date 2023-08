Ultime Notizie – Golpe in Niger | ultime news oggi 31 agosto 2023

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 31 agosto 2023) L’Ecowas ha proposto un periodo di transizione di nove mesi alla giunta militare che con unha preso il controllo delil 26 luglio, per portare il Paese verso la democrazia. Lo ha detto il presidente dellaia Bola Tinubu, attuale leader di turno dell’Ecowas. La giunta militare aveva proposto un periodo di transizione di tre anni per ripristinare l’ordine costituzionale. Tinubu ha affermato che non ci sarà alcun sollievo dalle sanzioni imposte dall’Ecowas fino a quando il regime non avrà apportato “aggiustamenti positivi”. “L’azione dei soldati è inaccettabile. Prima apporteranno aggiustamenti positivi, più velocemente ridurremo le sanzioni per alleviare le sofferenze che stiamo vedendo in”, ha affermato Tinubu. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione