Ultime Notizie – Fiorentina-Rapid Vienna 2-0 | doppietta di Gonzalez e viola in Conference League

(Di giovedì 31 agosto 2023) Labatte ilper 2-0 nel ritorno dei playoff die si qualifica per la fase a gironi del torneo. I, sconfitti per 1-0 in Austria all’andata, ribalta il risultato nella gara di ritorno con ladi. I toscani si portano in vantaggio al 59?, quandoapprofitta del disastro della difesa ospite. Cross di Biraghi da sinistra, l’intervento di un difensore si trasforma in un ‘quasi autogol’, l’argentino piomba sul pallone di sinistro: 1-0. Il raddoppio arriva al fotofinish su calcio di rigore, assegnato per un fallo di mano.non sbaglia dal dischetto, 2-0 eavanti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

... lo riferisce TMW: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle... Tiémoué è felice di tornare in Bretagna: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleUno degli aspetti che sin dal principio riguarda il dibattito sull'intelligenza artificiale è relativo al riconoscimento delle immagini . In un futuro fatto sempre più di queste, risulta infatti importante riuscire a comprendere in modo netto dove c'è effettivamente lo zampino di un'IA . A tal proposito, come riportato anche da Gizchina e The Verge , nonché come ...

Ucraina Russia, notizie della guerra di Putin di oggi 31 agosto. LIVE Sky Tg24

Centrocampista Tommaso Fontana, classe 2000; ha svolto l'intera preparazione con la Fermana, svolgendo anche i test svolti durante questo periodo. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di ...Il primo sorteggio Champions della nuova stagione non è stato smaccatamente fortunato come l’ultimo della vecchia, ma ne avevamo bisogno Ci piace pensare di no. Ci piace pensare che dopo la felice ...