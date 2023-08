Uefa | i premi 2022 2023 | Guardiola miglior allenatore | Haaland precede De Bruyne

Leggi su sportface

(Di giovedì 31 agosto 2023) Laha reso noti iindividuali della stagione. A margine del sorteggio della fase dei gironi di Champions League, a Montecarlo, l’organismo continentale haato le stelle della scorsa stagione. Erlingbatte Kevin Dee Leo Messi ed è ilgiocatore. Peptrionfa su Simone Inzaghi e Luciano Spalletti, candidati alle spalle dello spagnolo. Il norvegese è diventato anche il giocatore più giovane e veloce a raggiungere i 35 gol in totale in Champions League, sotto la guida di Pep. E nelle motivazioni della vittoria di Pep, laspiega: “Il modo in cui la squadra diha travolto tutti è stato impressionante quanto ...