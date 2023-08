Uefa | Boban | “Recuperi più lunghi? Una tragedia Servono arbitri | ma offese e abusi frenano i giovani”

(Di giovedì 31 agosto 2023) Zvonimir, ex calciatore e ora responsabile del settore calcio e direttore dello sviluppo tecnico dell’, ha parlato di diversi temi in supporto al designatore Roberto Rosetti. Il numero diè infatti sempre più basso e così il massimo organo del calcio europeo ha lanciato la campagna “Be a Referee”: “Glisvolgono un ruolo fondamentale, abbiamo consigliato alle singole federazioni di sfruttare anche gli ex calciatori per individuare i potenziali candidati anche attraverso scuole e università – spiega– Questa campagna è molto importante, ma dobbiamo affrontare anche il problema dellee degliche spessodal proseguire l’attività.“ Il croato ex Milan ...

/ Zvonimir, ex Milan e ora alto dirigente, ha promesso che nelle partite di Champions League non ci saranno i maxi - recuperi. The Guardian scrive: " Il tempo aggiuntivo giocato alla ...Zvonimir, responsabile calcioe direttore sviluppo tecnico : " Questa campagna ha un significato enorme per il futuro del calcio, poiché gli arbitri svolgono un ruolo fondamentale nella ...Mourinho ha inviato una lettera al presidente Zvonimir: "Caro signor, Nel ringraziarvi per l'invito che mi avete rivolto a far parte dell'Football Board, mi dispiace informarvi che, ...

Boban: «Questi maxi recuperi sono una tragedia per la salute dei ... IlNapolista

The new stoppage-time rules that English soccer has introduced this season to avoid time wasting are absurd and will not be used in UEFA competition, Zvonimir Boban, the European governing body's ...In the Premier League, several players have been shown quickfire cautions for apparent delays of game, such as Trent Alexander-Arnold's yellow at Stamford ...