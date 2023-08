Ucraina | le parole spiazzanti di Orban sulla Russia | “Indispensabile”

(Di giovedì 31 agosto 2023) Lesull’del premier ungherese Viktorche spiazzano gli osservatori internazionali. Per il primo ministro laper la sicurezza europea, e non è la Nato ma gli Usa a opporsi a Mosca.ha infatti spiegato di ritenere che la costruzione di un sistema di sicurezza europeo sarà soltanto con il coinvolgimento della, e non in contrapposizione ad essa come sta attualmente accadendo. Nel corso di una intervista con il giornalista statunitense Tucker Carlson, ripresa dai media internazionali,ha infatti esplicitato con massima chiarezza la sua visione del contesto internazionale.che sono destinate a generare uno strascico di polemiche. (Ansa)“Il mio punto personale è che senza ...

... capo del Fondo per la proprietà statale dell'. Prigozhin, spunta il video prima di morire: "... ledi Zelensky, in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro finlandese Petteri ...verso un'opinione pubblica stanca. "C'è uno sforzo finanziario che dobbiamo compiere per sostenere l', ma dobbiamo continuare a ricordare a noi stessi ogni giorno che stiamo investendo ...... mediatiche e non, che riguardano il conflitto in. Un conflitto che, se non si porranno in ...profetiche, ancora una volta.

Nuovi aiuti militari Usa per 250 milioni di dollari. Kiev: avanziamo sul fronte sud - Drone ucraino colpisce sede di Russia Unita a Nova Kakhovka - Drone ucraino colpisce sede di Russia Unita a Nova Kakhovka RaiNews

Le parole sull’Ucraina del premier ungherese Viktor Orban che spiazzano gli osservatori internazionali. Per il primo ministro la Russia indispensabile per la sicurezza europea, e non è la Nato ma gli ...Il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ha le ore contate e potrebbe essere presto rimosso dall’incarico. A rivelarlo è ...