Ucraina | Kiev | presa la città di Robotyne | strada per la Crimea - Il Gruppo Wagner avvia la campagna di arruolamento

31 ago 01:00: alcuni nostri piloti pronti per addestramento in volo su F - 16 Il capo dell'esercito ucraino Valeriy Zaluzhnyi ha reso noto su Telegram di aver avuto un colloquio ...Berlino consegna altri dieci Leopard all'. La Corea del Nord invierà armi a Mosca, secondo gli Usa. Ieri pioggia di droni sulla Russia e massiccio attacco missilistico suBerlino ha trasferito dieci carri armati Leopard 1A5 all', come parte del suo ultimo pacchetto di aiuti militari per. Lo ha dichiarato l'esecutivo tedesco.

Pioggia di droni in Russia. Kiev: 'La guerra si sposta' Agenzia ANSA

Ersiola Ganaj per la quarta volta nelle zone di guerra: "Giochi, clown e arte-terapia per i bambini "Un giorno ha tremato l’intero edificio dove ci trovavamo, lasciandoci senza corrente per tutta la n ...Guerra Ucraina, gli aggiornamenti in diretta. Pioggia di droni nella notte in Russia. Attacchi, abbattimenti e chiusure di spazi aerei sono stati segnalati da Mosca in almeno sette ...