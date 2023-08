... ha affermato, il quale ha ribadito che l'UE è per una pace "giusta" che impedisca all'di perdere la sua sovranità territoriale. In merito a questo aspetto,ha sottolineato ...I ministri hanno mostrato il loro consenso a proseguire con il sostegno all'per tutto il tempo necessario", ha aggiunto. 31 agosto 2023Dalla cittadina spagnola l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep, ha annunciato il lancio di un fondo per sostenere Kiev nel lungo termine con 5 miliardi l'anno per quattro ...

Ucraina, Borrell: "20 miliardi di sostegno militare fino al 2027" - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

'Sostegno militare di 20 miliardi per l'Ucraina per i prossimi 4 anni', quindi 5 miliardi all'anno fino al 2027. Questa e' la proposta ...Il piano di pace del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà uno dei temi principali trattati nel corso delll'incontro informale ...