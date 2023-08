Ucraina | 007 Gb | “Russia fatica a intercettare droni”

E che i morti siano tanti lo testimonia la giornata commemorativa del 29 agosto, in cui l'... Offensiva claudicante Senza dove scomodare gli, è lo stesso campo di battaglia a tradire le ...Leggi anche, Kiev: "Guerra si sta spostando verso la Russia"- Russia, Usa: "Tra Putin e Kim accordo su fornitura armi"- Russia, raid Kiev contro Crimea e Bryansk - Video ..."Non ci sono più reclute per alimentare la guerra". Per glinorvegesi, russi e ucraini sono al capolinea. In 19 mesi di battaglie, l'Armata Rossa ha pianto ... non certo per denazificare l'o ...

Guerra Ucraina Russia, ultime news di oggi 31 agosto Adnkronos

Mosca: intercettato e abbattuto drone che si avvicinava alla capitale. Riapre aeroporto Pskov bombardato da droni ...Decine di migliaia di morti, invalidi e feriti in entrambi gli eserciti. Ogni giorno i cadaveri crescono e la corsa a entrare nell'esercito si è esaurita e c'è chi è disposto a pagare per salvarsi ...