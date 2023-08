Uccise la psichiatra Capovani a Pisa | Può essere processato | è capace di intendere

L'omicidio della dottoressa fuori dal reparto che dirigeva. Le perizie dei consulenti del gip su Gianluca Paul SeungLoGiuseppe Asaro e' stato incaricato dal giudice per le indagini preliminari presso il ... Il pensionato, il 4 marzo 2023la cognata 52enne, Rosalba Dell'Albani a Giarratana, ...Professor Lingiardi, una catena di femminicidi e di violenza sulle donne sta insanguinando questa brutta estate. Nonostante le leggi. Donneo stuprate ogni giorno. Cosa sta succedendo ai maschi "Il lavoro che faccio mi impedisce di generalizzare, ciascuno ha la sua storia. Un partner violento, uno stupratore e un omicida sono ...

Psichiatra uccisa, associazioni 'riaprire centro salute mentale' Agenzia ANSA

Non ci sono ricette per una nuova educazione degli uomini: Serve disincentivare paternalismo e prepotenze. Inaccettabile il concetto che la donna se l'è andata a .... Donne uccise o stuprate ogni gior ...È stata l'estate di Barbenheimer per tutti, tranne che per noi. Mentre negli Stati Uniti il pubblico entrava nelle sale e valutava se vedere prima Barbie o prima Oppenheimer nel corso della stessa ses ...