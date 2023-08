Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 31 agosto 2023) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Non servono né prudenza, né fretta". Così Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se condivide o meno le affermazioni del ministro Roberto Calderoli e del governatore della regione Veneto Luca Zaia secondo i quali l'autonomia differenziata dovrà essere legge nel 2024. "Si tratta di una riforma significativa e occorre farla bene in modo tale che non ci siano effetti collaterali non previsti e negatività sociali, per il Sud o per il Nord - prosegue -. Serve una riforma fatta con strumenti utili ed efficaci che non crei sperequazioni o difficoltà nella gestione dei servizi primari per i cittadini. La riforma va fatta a regola d'arte anche per offrire alla parte pi ricca della nazione la possibilità di utilizzare la crescita economica importante in termini di Pil del Sud per ...