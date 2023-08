Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 31 agosto 2023) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "La notizia della riunione del Ppe, a margine del Consiglio Esteri Ue a Toledo, presieduta dal presidente Tajani e dal tedesco McAllister, è molto positiva. Una riunione importante non solo per la concretezza dei temi trattati, tra cui la guerra in Ucraina e la situazione nel Sahel, e il prossimo appuntamento delle elezioni europee, ma anche e soprattutto per gettare basi comuni per una politica estera della Ue sempre pi unita, efficace e legata agli interessi del popolo europeo". Così in una nota Deborah Bergamini, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e Responsabile dipartimento Esteri del partito.