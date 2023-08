Tuttosport – Ranieri | conferenza Bologna-Cagliari | “Come sta Pavoletti Petagna…”

(Di giovedì 31 agosto 2023) 2023-08-31 19:21:39 Fa notizia quanto riportato poco fa da: A presentare il match in sala stampa, a due giorni dall’incontro, il tecnico dei sardi Claudio: tra mercato, gli errori contro i nerazzurri e i rossoblù di Thiago Motta.presentaQueste le dichiarazioni diin: “La squadra di Thiago Motta rispecchia molto il modo di giocare del suo allenatore: tre centrocampisti di qualità che muovono bene la palla e sanno aggredire con rapidità. Noi dovremo fare una gara di determinazione e volontà, consci delle capacità di gestione del possesso del nostro avversario. Gli errori che abbiamo commesso con l’Inter sono stati una questione di testa, conoscevamo i movimenti che avrebbero fatto ma ci siamo fatti ...

Allenatore:. A disposizione: Aresti, Scuffet, Capradossi, Di Pardo, Goldaniga, Deiola, Jankto, Kourfalidis, Prati, Viola, Luvumbo, Shomurodov. INTER (3 - 5 - 2): Sommer, Darmian, De Vrij, ...Petagna è un profilo che mi piace , è un punto di riferimento importante ", conclude. ...FIORENTINA (4 - 2 - 3 - 1) : Terracciano; Dodò, Milenkovic,, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. Allenatore : Italiano. Arbitro : Pajac. Assistenti : ...

Obiettivo rialzare la testa: dopo il ko casalingo contro l'Inter, il Cagliari giocherà al Dall'Ara contro il Bologna, reduce invece dal pari di Torino contro la Juve. A presentare il match in sala ...(ANSA) - CAGLIARI, 31 AGO - Cagliari a Bologna sabato alle 18.30 per provare a ripartire dopo la sconfitta con l'Inter alla Domus. Pavoletti in fortissimo dubbio, potrebbe invece esordire dal primo mi ...