Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Ilha preso Kutlu dal Galatasaray:spiega che il centrocampista arriva in prestito con diritto di riscatto a 3,5 milioni. A questo punto, non dovrebbe arrivare Miguel Crespo: proprio ...La Lazio sembra l'ipotesi più concreta e anche la soluzione più gradita a Leo: rimangono sullo sfondo Roma e, pronti a un inserimento last minute qualora dovessero maturare le condizioni ...Gilardino all'Olimpico fa inchinare Sarri- Retegui: vai! Sarri resta a zero

Besaggio dal Genoa al Brescia: la formula della cessione Tuttosport

Tuttosport: Il Genoa prende Kutlu dal Galatasaray. C'è un altro obiettivo di mercato del Genoa: Lykogiannis dal Bologna ...L’agente dell’ex capitano tenta di convincere la Lazio di Sarri: sullo sfondo Roma e Genoa. Ma c’è uno scenario non impossibile ...