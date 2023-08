(Di giovedì 31 agosto 2023) È uno deipiù attesi della Mostra del Cinema didi Michael Mann, regista candidato quattro volte all’Oscar, è stato selezionato in concorso al Lido., dopo l’interpretazione di Maurizio Gucci neldi Ridley Scott, questa volta veste i panni di un altro italiano, un mito che ha reso intramontabile un marchio riconosciuto nel mondo: Enzo. Che pezzo di storia delle corse e del made in Italy vedremo inModena 1957. Enzo), ex pilota e costruttore di auto, sta vivendo una crisi personale e professionale. L’azienda che dieci anni prima aveva creato dal nulla è in grave difficoltà così come il matrimonio con la moglie Laura (Penélope ...

...due sono stati paparazzati durante un presunto atto sessuale su un taxi acqueo di Giovanni... Come spiegheràai bambini È imbarazzata e preoccupata per lui: sta girovagando a piedi nudi ...'Monza è una gara molto diversa e speciale rispetto a tutte le altre. È una settimana molto impegnativa e stimolante per noi piloti così come peril team'. Così il pilota della, Charles Leclerc, alla vigilia del via del weekend del GP di Italia 2023 a Monza, la pista di casa per il Cavallino: 'In Olanda la gara non è andata bene ...... il figlio cheaveva avuto da una relazione extraconiugale. In cerca di riscatto, il "Drake" decide di puntaresu una gara di velocità che si disputa in Italia: la leggendaria Mille ...

Tutto su Ferrari, il film con Adam Driver che porta a Venezia 80 due miti: il cavallino rampante e la Mille Miglia GQ Italia

Michael Mann e Adam Driver sono i protagonisti di giornata al Festival di Venezia che in Ferrari presentano l'atteso racconto di un momento cruciale della vita e della carriera del mitico personaggio.Ecco alcune informazioni, statistiche e curiosità sul Gran Premio d'Italia 2023 di Formula 1 che anche in questa edizione si terrà sul circuito di Monza, il Tempio della Velocità. Le prime due session ...