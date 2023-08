Bisogna restare a Caivano, e inleperiferie, anche domani, dopodomani e tutti gli altri giorni. Ricordarsi di loro quando si scrive la legge di Bilancio, quando si progetta l'azione ...Le manifestazioni indicate sono Patrocinate dal Comune di Casole d'Elsa pernotizie si prega ...le sere, a partire dalle 20, saranno aperti gli stand gastronomici e il box bar. Per tutto ...... sono in corso le procedure con enti e imprese per realizzarnee in particolare per ridurre ...le informazioni e i dettagli sulle singole convenzioni sono consultabili online all'indirizzo: ...

Tutte le altre Caivano in Italia, tra crimine e degrado ilGiornale.it

ROMA - La vendemmia si presenta segnata dalle piogge e dal freddo primaverili, che hanno ritardato la maturazione delle uve posticipando la vendemmia di una settimana rispetto alla passata stagione ...VENEZIA - L'unicità della cifra artistica, all'insegna della forza del gesto e dell'impegno emozionale anche in chiave politica e sociale, attraverso la pluralità delle tecniche del complesso mondo ...