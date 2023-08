Turismo e sviluppo Motore dell' economia o fonte di precarietà Il dilemma occupazione

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano afferma che non è colpa delse in città come Firenze cresce la quota di lavoratori assunti con contratti a termine o in somministrazione. ...

Il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano afferma che non è colpa delse in città come Firenze cresce la quota di lavoratori assunti con contratti a termine o in somministrazione. Per ristabilire l'ordine servono tagli al cuneo fiscale e una legge sulla ...Investire nel cinema come motore trainante per ile loeconomico rappresenta sicuramente una scelta strategica per valorizzare il nostro territorio, e Recanati, città della cultura, ...Nuove sfide per lodelpugliese Spesso sentiamo dire che la crescita economica non è infinita, ma relativamente alla crescita turistica della Puglia non possiamo dire che sia vicino ...

Turismo sostenibile: in Abruzzo contributi alle Green Communities ... Qualenergia.it

Il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano afferma che non è colpa del turismo se in città come Firenze cresce la quota di lavoratori assunti con contratti a termine o in somministrazione. Pe ...Questa estate, non dissimilmente da altre estati, si è infuocato il dibattito su come sta andando la stagione turistica. Abbiamo letto sulla stampa, sui social media e sentito in televisione voci disc ...