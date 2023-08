TS – ci sono Weah e McKennie

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 31 agosto 2023) 2023-08-30 21:37:25 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: Il ct degli Stati Uniti, Gregg Berhalter, ha diramato i convocati per le prossime partite contro Uzbekistan e Oman. Presenti anche due giocatori della Juventus:. In lista anche i milanisti Pulisic e Musah. I calciatori inizieranno a presentarsi in ritiro dal 3 settembre. “Abbiamo un approccio strategico a lungo termine, con due principi fondamentali cheroster forti e mantenimento della continuità”, ha affermato il commissario tecnico. “Siamo entusiasti di avere un certo numero di giocatori fondamentali in questo gruppo e allo stesso tempo di poter introdurre alcuni volti nuovi nella squadra senior. Uzbekistan e Omantipi di squadre che potremmo affrontare ai Mondiali, quindi è un’importante opportunità per ...