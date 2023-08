Trump si dichiara non colpevole per il voto in Georgia | il processo sarà trasmesso su Youtube per decisione del giudice

(Di giovedì 31 agosto 2023) Arriva un nuovo capitolo in quella che ormai una saga giudiziaria che riguarda l’ex presidente Usa Donald. Innanzitutto l’ex inquilino della Casa Bianca, che aspira a essere il prossimo sfidante di Joe Biden, nonarrestato nuovamente inper Donald, né una seconda foto segnaletica. Il tycoon infatti si èto nondel piano per ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 e ha deciso di non comparire davanti alil prossimo 6 settembre, una possibilità prevista da una legge dello Stato. Lazione di nonzza è stata presentata da Steve Sadow, l’avvocato reclutato a fine agosto proprio per seguire il caso di Fulton County che vede il tycoon e altri 18 imputati ...

Donaldha presentato una dichiarazione di non colpevolezza nei confronti di 13 reati nell'ambito di un piano per ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 in Georgia. Lo riporta Cbs ..."Considerando i miei diritti - ha dichiaratonell'atto - , rinuncio liberamente e volontariamente a quello di essere presente alla mia citazione in giudizio sull'accusa e al mio diritto di ..., 77 anni, si è arreso nella prigione della contea di Atlanta la settimana scorsa ed e' stato il primo ex presidente degli Stati Uniti a essere immortalato in una foto segnaletica della polizia. ...

Trump si dichiara 'non colpevole' per i 13 capi di accusa in Georgia AGI - Agenzia Italia

L’ex presidente degli Usa Trump ha presentato una dichiarazione formale al tribunale della contea di Fulton, in Georgia, nella quale si dichiara non colpevole delle accuse di interferenza elettorale ...Donald Trump intanto si dichiara non colpevole dell’accusa di aver tentato di ribaltare i risultati del voto in Georgia ...