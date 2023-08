Trump | l' accusa della procura di Ny | ' Ha gonfiato di miliardi di dollari il valore del suo patrimonio per'

Nell'arco di un periodo di 10 anni, afferma la Procura secondo quanto riporta la Cnn, una valutazione corretta delle dichiarazioni reddituali diporterebbe ad una riduzione netta tra il 17% e ...Questo risultato conferma una tendenza per, che quest'anno ha visto balzi nei sondaggi e nelle raccolte fondi con ogni. Suggerisce inoltre che alcuni dei principali argomenti elettorali ...I diciannove imputati sono accusati di aver complottato per sovvertire il risultato elettorale delle presidenziali del 2020 in Georgia Asono stati contestati tredici capi d', tra cui l'...

Trump arrestato nel carcere di Atlanta, poi rilasciato con una cauzione di 200mila dollari RaiNews

Donald Trump avrebbe gonfiato il valore del proprio patrimonio fino a 2,2 miliardi di dollari in un anno. E' quanto sostengono i rappresentanti della Procura generale di New York nell'ambito del proce ...Trump è accusato di aver ‘gonfiato’ la sua fortuna di ‘miliardi di dollari’ dal 2011 al 2021.