Treno travolge operai al lavoro sui binari | cinque morti nel Torinese FOTO

(Di giovedì 31 agosto 2023) Glisono stati travolti poco prima della mezzanotte da unsulla linea convenzionale Torino-Milano a Brandizzo, a un chilometro dalla stazione ferroviaria, in direzione Torino. C'erano altri due colleghi, solo sfiorati dal convoglio e rimasti illesi. Glierano della società Sigifer di Borgo Vercelli, nel Vercellese. Regione Piemonte proclama una giornata di lutto nazionale

Leggi anche Torino,operai al lavoro: 5 morti. Aperta inchiesta Incidente ferroviario Brandizzo, Rfi: "Lavori dovevano iniziare dopo passaggio" Incidente ferroviario sulla Torino ...Un5 operai al lavoro sui binari tra Torino e Milano. Mattarella:'Oltraggio alla convivenza'. Come si può morire così nel 2023 Se lo chiede anche Salvini che apre una inchiesta ...I lavori sui binari delche ha ucciso 5 operai 'sarebbero dovuti iniziare soltanto dopo il passaggio di quel'. Il colpo di scena a poche ore dalla tragedia andata in scena a Brandizzo è ...

Incidente ferroviario, operai travolti a 160 km orari: 5 morti a Brandizzo (Torino). Fs: “I lavori dovevano cominciare dopo ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Missione compiuta per la formazione di De Giorgi che, pur con qualche sbavatura in ricezione che ci fa soffrire nel secondo set, si impone 3-0 (25-17; 25-22; 25-19). Esordio positivo di Tommaso Rinald ...Orrore alla stazione di Brandizzo, nel Torinese. Gli altri due colleghi investiti sono sopravvissuti L’ipotesi dell’errore di comunicazione. Rabbia dei parenti delle vittime: "Non si può morire così" ...