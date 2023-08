Treno travolge operai a Brandizzo | le 5 vittime lavoravano per una ditta di Borgo Vercelli

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 31 agosto 2023) Unregionale ha investito e ucciso cinqueche erano al lavoro sui binari. Coinvolti altri due. L’incidente è avvenuto, come riferiscono i Carabinieri, poco dopo la mezzanotte nei dintorni della stazione ferroviaria dinel Torinese. Ilviaggiava a 160 chilometri all’ora. I due feriti non sarebbero stati colpiti dal convoglio. Glierano al lavoro per unache stava eseguendo dei lavori di sostituzione di alcuni metri di binari vicino alla stazione e ilera un convoglio tecnico, che stava trasportando dei vagoni da Alessandria verso Torino, sulla linea convenzionale Torino-Milano. Le 5, identificate nella notte, avevano un’eta compresa tra i 22 e i 52 anni e ...