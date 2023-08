Treno travolge a 160 chilometri all’ora gruppo di operai al lavoro | cinque morti

...06 - LODI 09:07) 24321 (MILANO BOVISA POLITECNICO 07:55 - PAVIA 08:51) 24323 (MILANO BOVISA POLITECNICO 08:25 - PAVIA 09:21) Per informazioni si consiglia di seguire il propriosull'App Trenord ...Ilun'auto. Conducente illeso Cronaca Ricerca per: Home Politica Brindisi ostaggio della 'visibilità': maretta in maggioranza Brindisi ostaggio della 'visibilità': maretta in ...Ilun'auto. Conducente illeso Cronaca [ 05/08/2023 ] Lecce, passaggio di consegne tra Hjulmand e Ramadami. Spunta Krstovic per l'attacco Sport Ricerca per: Home Attualità Aree ...

Strage sulla linea ferroviaria Torino-Milano, treno travolge operai: 5 morti, 2 feriti RaiNews

Tragedia poco dopo la mezzanotte alla stazione di Brandizzo, Chivasso: un treno regionale ha investito degli operai che lavoravano sui binari. 5 morti e 2 feriti. Il treno viaggiava a 160 km orari.TORINO - Un treno ha travolto degli operai al lavoro sulla ferrovia, nella stazione di Brandizzo, nel Torinese. Secondo le prime informazioni, l’incidente ha provocato 5 morti e 2 feriti. L'intervento ...