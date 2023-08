di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, ... È preferibile, si legge in una nota di FS, acquistare in anticipo il biglietto delper evitare ...di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, ... È preferibile acquistare in anticipo il biglietto delper evitare code o attese prolungate ..."Erika Guichardaz, una consigliera, è amica di Gad Lerner , così gli ha proposto di ... Sto seduta solo quando sono sulo scrivo. Oltre che con le parole, mi piace scarabocchiare ...

Treno regionale travolge gruppo di operai al lavoro: cinque morti e 2 feriti Corriere della Sera

I lavoratori stavano effettuando delle manutenzioni presso la stazione di Brandizzo. Sul posto i Vigili del Fuoco ...La tragedia ferroviaria lungo la linea che collega Topino a Chivasso. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto.