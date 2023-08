Treno regionale travolge e uccide 5 operai nel Torinese | sfrecciava a 160 km h

di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, ... È preferibile, si legge in una nota di FS, acquistare in anticipo il biglietto delper evitare ...di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, ... È preferibile acquistare in anticipo il biglietto delper evitare code o attese prolungate ..."Erika Guichardaz, una consigliera, è amica di Gad Lerner , così gli ha proposto di ... Sto seduta solo quando sono sulo scrivo. Oltre che con le parole, mi piace scarabocchiare ...

Un treno regionale investe e uccide 5 operai nel Torinese | Il convoglio sfrecciava a 160 Km all'ora TGCOM

Tragedia nel Torinese. Un treno regionale ha investito e ucciso cinque operai che erano al lavoro sui binari. Altri due sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto, come riferiscono ...Le vittime sono tutte piemontesi. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte. Indagini in corso per comprendere le cause ...