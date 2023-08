Treno investe operai | Salvini | verifiche di procura e tecnici

(Di giovedì 31 agosto 2023) "stanno verificando come stanotte sia potuto accadere un simile drammatico incidente", Lo scrive su Facebook il ministro dei Trasporti Matteoche nel post scrive anche che "...

Il più giovane aveva 22 anni, il più grande 52: sono stati identificati i cinque operai investiti dalin transito alla stazione di Brandizzo mentre stavano lavorando ai binari sulla linea Milano - Torino. Le cinque vittime, tutti dipendenti della società Sigifer di Borgo Vercelli, sono: Kevin ..."Procura e tecnici stanno verificando come stanotte sia potuto accadere un simile drammatico incidente", Lo scrive su Facebook il ministro dei Trasporti Matteo Salvini che nel post scrive anche che "..."Il terribile incidente di stanotte sulla linea ferroviaria Torino - Milano ci lascia sgomenti. Cinque operai morti, cinque famiglie cui va il nostro cordoglio distrutte per la non applicazione delle ...

Cinque operai travolti e uccisi da un treno nel Torinese. Airaudo: 'Dopo 16 anni siamo di fronte a nuova Thyssen'

Una delle più grandi tragedie ferroviarie degli ultimi anni. A Torino, poco dopo la mezzanotte, cinque operai sono stati travolti e uccisi da un convoglio che procedeva a 160 chilometri ...La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affida a Twitter il suo messaggio di cordoglio per l'incidente sul lavoro costato la vita a cinque operai, investiti da un treno sulla Milano-Torino. "Alle ...