Treno investe e uccide 5 operai nel Torinese | altri due feriti

Unha investito e ucciso nel Torinese cinque operai che erano al lavoro sui binari. Altri due sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte nei dintorni della stazione ...Illesi altri due. L'incidente è avvenuto alla stazione di Brandizzo. Rfi: profondo dolore per quanto accadutoIn diverse occasioni, Matilda ha condiviso la sua felicità e ammirazione per Alessandro, definendo la loro relazione come un "che tia mille all'ora ". Ha anche confessato che lui è ...

Treno investe e uccide cinque operai nel Torinese Agenzia ANSA

La tragedia poco prima della mezzanotte sulla linea convenzionale Torino-Milano, a Brandizzo, a un chilometro dalla stazione ferroviaria ...Cinque operai che stavano lavorando ai binari della linea Torino-Milano, sono stati travolti e uccisi da un treno in transito. Sono operai di una ditta esterna che stava effettuando delle manutenzioni ...