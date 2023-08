Tragedia di Brandizzo | Mattarella sul luogo dell' incidente | ' E' un oltraggio ai valori della convivenza'

(Di giovedì 31 agosto 2023) Sergioha commentato il tragicodi, nel quale hanno perso la vita 5 operai al lavoro sui binari. "Tutti quanti, abbiamo pensato come morire sul lavoro sia un...

Mattarella, morire sul lavoro è oltraggio alla convivenza Abbiamo avuto un "minuto di raccoglimento per il dolore" dellaavvenuta a. "Tutti quanti, abbiamo pensato come morire sul ...Presenti sul posto il sindaco di, Paolo Bodoni, il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, Gianluca Gavazza, e la vicepresidente del Pd, Chiara Gribaudo.'Ladiè inaccettabile. Cinque vite di lavoratori spezzate senza una ragione. Non si può andare avanti cosi''. Così Federico Fornaro, dell'ufficio di presidenza gruppo Pd Camera.

A Brandizzo una tragedia enorme che colpisce tutta la comunità piemontese Regione Piemonte

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Le mie condoglianze e la mia vicinanza alle famiglie degli operai che hanno perso la vita nell'incidente di Brandizzo e un augurio di pronta guarigione ai due lavoratori m ...