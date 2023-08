Tragedia a Napoli | 16enne uccide un giovane musicista a colpi di pistola per il parcheggio di un motorino

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ucciso da un colpo diin piena notte – nella centralissima piazza Municipio, a, all’angolo con via Medina – per ildi uno scooter. Una. Il corpo del 24enne Giovanbattista Cutolo è stato trovato intorno alle cinque del mattino. Ilè un, membro dell’orchestra Scarlatti Camera Young, suonava il corno. La polizia ha individuato in poche ore il movente dell’omicidio: una discussione per ildi un, poi degenerata in aggressione. In Questura è stato portato un sospettato: ha 16 anni. Un’altro dramma che fa accapponare la pelle.24enne freddato all’alba Una vicenda atroce. La banalità del male, la violenza ...

Seguiranno ulteriori indagini per chiarire la dinamica dellache ha scosso l'intera cittadinanza. 'Oggi è un giorno triste, il cornista Giovanbattista Cutolo è stato ucciso aper uno ...'

NAPOLI. Omicidio a Napoli dove una lite per uno scooter parcheggiato male è finita in tragedia, in piazza Municipio. È stato ucciso all'alba con un colpo di pistola un 24enne incensurato. Si chiamava ...