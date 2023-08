Traforo Monte Bianco | lunedì la decisione sui lavori Gara tra Salvini e Tajani per rivendicare di aver ottenuto il rinvio

(Di giovedì 31 agosto 2023) Mentre gli automobilisti si sorbiscono ore di passione per attrsare ildel, il segretario di Forza Italia Antonioe il leader della Lega Matteofanno aneldidalla Francia ildei lunghidi manutenzione che dovrebbero iniziare. E renderebbero necessario chiudere il tunnel per 3-4 mesi all’anno fino al 2041. Giovedì infatti la Farnesina ha fatto sapere che il ministro degli Esteri ha incontrato a Toledo la ministra francese Catherine Colonna e quest’ultima “sta concretamente valutando” l’ipotesi di unma lasarà presa dopo ...

I ministri hanno condiviso l'opportunità di evitare, almeno in questa fase, la chiusura deldelBianco i cui lavori sono programmati dal 4 settembre al 18 dicembre. Lo rende noto il Mit.I ministri hanno condiviso l'opportunità di evitare, almeno in questa fase, la chiusura deldelBianco i cui lavori sono programmati dal 4 settembre al 18 dicembre. Così una nota del ...commenta Secondo il Mit, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ildelBianco non chiuderà lunedì mentre i previsti lavori slitteranno a settembre 2024. È quanto emerge dall'intesa tra il ministro Matteo Salvini e l'omologo francese, Clement Beaune. ...

La decisione è emersa a seguito del nuovo confronto tra il Ministro italiano Matteo Salvini e il suo omologo francese Clément Beaune ...La chiusura alla circolazione del collegamento italo-francese sarà posticipata ad altro periodo in modo da non coincidere con il periodo delle vacanze natalizie, spiega FI, "evitando così un grave ...