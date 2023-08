Traffico Roma del 31-08-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 31 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione nessun disagio di rilievo sul grande raccordo anulare dove gli spostamenti rimangono sostenuti tra la Pontina è la diramazioneSud lungo la carreggiata esterna mentre solo interna sono possibili rallentamenti tra Nomentana e Tiburtina sul tratto Urbano della A24 solointenso in prossimità di Tor Cervara in uscita dalla città e nessun disagio particolare per chi si trova sulla tangenziale est Maggiore attenzione sul lungotevere in Sassia dove in presenza dei cantieri sono possibili rallentamenti maggiori tra Ponte Vittorio Emanuele II e Ponte Principe Amedeo di Savoia verso quest’ultima direzione rimangono sostenuti gli spostamenti su via Trionfale in particolare per chi la galleria Giovanni XXIII viaggia in direzione delle infine su via della Foro Italico proseguono i lavori ...