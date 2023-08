Traffico Roma del 31-08-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 31 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anulare possibili rallentamenti perintenso lungo la carreggiata esterna tra la Pontina è la nazionesu da pocosul interna presente tra Nomentana e Prenestina si viaggia senza problemi sul tratto Urbano della A24 in uscita dalla capitale dove sono possibili unicamente ritardi per chi si trova in prossimità dello svincolo di Tor Cervara nessuna segnalazione di rilievo per i viaggiatori dell’intero percorso della tangenziale est proseguono i lavori al centro sul lungotevere in Sassia dove non si escludono ulteriori rallentamenti tra Ponte Vittorio Emanuele II e Ponte Principe Amedeo di Savoia verso quest’ultima direzione manutenzione per l’impianto semaforico tra le via Ostiense Matteucci via del Porto Fluviale con la chiusura ...