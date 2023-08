Traffico Roma del 31-08-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 31 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi risolto e rimosso l’incidente lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare all’altezza dell’uscita Ciampino permangono Tuttavia appuntamenti a partire dall’uscita Ardeatina tutto regolare anche sulla Cristoforo Colombo già appena lizzata da un incidente avvenuto all’altezza di via del Canale della Lingua in direzione di Ostia ci sono ancora notevoli di oggi sulla Salaria dove per lavori Ci sono formati incolonnamenti a partire da Monterotondo Scalo fino a via della Marcigliana in direzione della capitale abbiamo code anche verso Rieti da Settebagni in Prati ricordiamo lavoro in piazza Pia è cambiata la viabilità alcune strade con inversione di sensi di marcia e deviazioni da piazza Adriana non si può proseguire verso il Lungotevere obbligo di svolta in via delle Fosse di castello mentre Ponte ...