Traffico Roma del 31-08-2023 ore 11 | 30

(Di giovedì 31 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno m vatti a questo appuntamento da Simone a Cerchiara su Corso Francia rallentamenti eall’altezza del Bivio per la tangenziale in direzione Flaminio Parioli Scusa viale Cortina d’Ampezzo all’altezza di via Courmayeur per il manto stradale dissestato in Prati San Pietro per i lavori in piazza Pia cambiata la viabilità attenzione alla segnaletica è più intenso ilin tutta l’area circostante con rallentamenti in particolare sul lungotevere tra al Ostiense Marconi chiuso il ponte dell’Industria alternative Ponte Testaccio oppure Ponte Marconi con questo è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità