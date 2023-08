Traffico Roma del 31-08-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 31 agosto 2023) Luceverdenon trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sul Raccordo Anulare abbiamo coda in carreggiata interna tra le uscite nomentane Tiburtina è più a sud tra Appia e Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con code tra la Prenestina e l’uscita Tiburtina sulla tangenziale rallentamenti tra la Salaria all’uscita di Tor di Quinto in direzione Stadio Olimpico ci sono difficoltà sullaFiumicino dove per lavori si sono formati incolonnamenti tra l’uscita Magliana Trastevere e via del Cappellaccio in direzione quindi dell’EUR è proprio a Leo la polizia locale Ci segnala un incidente in Viale dell’Agricoltura all’altezza di via delle Tre Fontane raccomandiamo tutte le attenzioni del caso altro incidente alla rustica nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria ci sono in colonna 20 in via Andrea Noale in Prati Per ...