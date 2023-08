Traffico Roma del 31-08-2023 ore 08 | 30

(Di giovedì 31 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi tutto regolare sul tratto Urbano dellana e quella dopo un incidente è stato causa di incolonnamenti a partire da Viale Palmiro Togliatti al bivio per la tangenziale è risolto rimosso un altro incidente avvenuto sull’Aurelia tra Castel di Guido e Malagrotta sul Raccordo Anulare abbiamo brevi Code in carreggiata esterna del video con laL’Aquila Tiburtina in carreggiata interna rallentamenti gli aventi da tra le uscite Appia e Ardeatina Qualche rallentamento poi sulla Flaminia darebbero al bivio di Tor di Quinto stessa situazione sulla Tiburtina tra 7 Villa il raccordo maggiori informazioni su queste notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...

... corrispondenti al diciotto per cento dei composti volatili non naturali emessi dal... Ad esempio, i caratteristici pini marittimi di Napoli esono in pericolo, con un parassita che li sta ......al marito su un'auto che si è scontrata frontalmente con una moto in una galleria dove il... due le persone arrestate Rissa in un locale di Vianella serata di ieri. A farne le spese è ...Un periodo nero per ilsu ferro, in particolare per i viaggiatori quotidiani. Il ...delle migliaia di turisti che si riversano sulla stazione di Civitavecchia e quindi sulla linea verso...

Traffico Roma del 31-08-2023 ore 07:30 RomaDailyNews

In questi giorni attenzione a qualche variazione di orario Fra il maltempo che ha danneggiato la Fl5 provocando ritardi e l’ondata di croceristi di fine agosto proveniente dal porto di Civitavecchia, ...Pochi uomini in organico e con un'età media molto alta. Persino vigili disarmati perché «inspiegabilmente» non è stata rinnovata la convenzione con la polizia ...