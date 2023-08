Totti | «Scudetto tra Inter | Napoli o Milan? No | Juventus favorita!»

(Di giovedì 31 agosto 2023)si esprime sulla lottasnobbando sia l’che ile il, ma promuovendo la. Poi dice la sua su Lukaku LUKAKU E? Francescoa Radio Serie A ha parlato dell’exe della lotta per il titolo: «Lukaku un grande acquisto, un grande giocatore, un potenziale che può fare la differenza, sperando che con Dybala trovino subito una sintonia alla grande. Per me laè la favorita per lo, poi nel calcio tutto può succedere. Non facendo le coppe ha un altro modo di lavorare e non è poco».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

La favorita per loè la Juventus". Mourinho ti ha impressionato per come è entrato in ... Perché c'è una Frosinone "Alla Roma non aveva possibilità di esprimersi. Il Frosinone me lo ha ...ROMA - Da Abu Dhabi, in quanto testimonial della Serie A, Francescoha parlato in una lunga intervista alla radio ufficiale del campionato italiano: " Il sogno è quello iniziare di tutti i bambini, quello di poter arrivare più lontano posisible, diventare ...L'obiettivo è la Champions, non loperché ci sono squadre più attrezzate. Per me la Juve è ... Non è stupido e infatti ha preso un altro numero" , queste le parole di Francescoai ...

Totti: "Parlare della Roma mi logora. Lukaku il top con Dybala. Vi dico chi vince lo scudetto" Corriere dello Sport

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "Lukaku è un grande acquisto, ha un potenziale enorme e fa la differenza. Spero che con Dybala possano trovare subito una sintonia, ma un giocatore non può fare una squadra. Pe ...Le parole dell'ex capitano giallorosso alla radio della Lega Serie A: "La maglia numero dieci non può essere assegnata tanto per" ...