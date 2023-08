Torino | treno travolge operai al lavoro | 5 morti Andava a 160 km orari

(Di giovedì 31 agosto 2023) Gravissimo incidente ferroviario nella notte nel torinese, lungo la linea-Milano tra Chivasso e Brandizzo. Unha investito e ucciso 5che si trovavano lungo i binari per alcuni interventi di manutenzione; altri due sono rimasti feriti. Il convoglio, che secondo le prime ricostruzioni viaggiava a 160 km, era unpasseggeri regionale vuoto che stava trasportando vagoni da una stazione all'altra e si è arrestato solo un chilometro dopo l'impatto che non ha lasciato scampo alle vittime. Glitravolti e uccisi erano tutti dipendenti di una ditta esterna, la Sigifer di Borgo Vercelli: stavano effettuando interventi di manutenzione programmata sulla rete. Sono tutti piemontesi. Il più giovane aveva 22 anni. "Rfi esprime profondo dolore di fronte a quanto ...

La sciagura ferroviaria, la più grave che si ricordi negli ultimi 10 anni, è accaduta nel cuore della notte, intorno alla mezzanotte a Brandizzo, comune a circa quindici chilometri daE, a fine estate, saranno 13 milioni i viaggiatori di età inferiore ai 26 anni ad aver scelto ilper le loro vacanze. Per quanto riguarda i grandi centri urbani, Roma, Milano, Napoli,e ...E, a fine estate, saranno 13 milioni i viaggiatori di età inferiore ai 26 anni ad aver scelto ilper le loro vacanze. Per quanto riguarda i grandi centri urbani, R oma, Milano, Napoli,e ...

Treno travolge operai al lavoro sulla ferrovia, 5 morti nel Torinese La Repubblica

Le vittime sono tutte piemontesi. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte. Indagini in corso per comprendere le cause ...Tragedia nel Torinese. Un treno regionale ha investito e ucciso cinque operai che erano al lavoro sui binari. Altri due sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto, come riferiscono ...