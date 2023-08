Torino | treno falcia 5 operai al lavoro | il cordoglio della politica

...Brandizzo sono stati travolti in pieno da unlanciato a 160 chilometri orari mentre erano impegnati nei lavori di manutenzione ordinaria dei binari, già in corso da giorni, sulla tratta-...Si copre il volto e parla con fatica Cinzia, cugina di Kevin Laganà, 22 anni, la più giovane delle cinque vittime della strage del, a Brandizzo, in provincia di. "Chi è un genitore ...... sulla linea ferroviaria- Milano, nel quale sono morti cinque operai, travolti da unin transito. Al momento il fascicolo è a carico di ignoti.

Incidente ferroviario sulla Torino Milano, morti cinque operai investiti da treno Adnkronos

Il disastro di Pioltello, la strage di Viareggio e tanti altri incidenti che hanno segnato la storia dell'Italia ...Una sciagura ha colpito la cittadina di Brandizzo quando un treno ad alta velocità ha investito un gruppo di operai impegnati in lavori di manutenzione ferroviaria.