Torino | Seck indagato per revenge porn | il pm tifoso depista le indagini?

Commenta per primo Per la partita di domenica contro il Genoa , Ivan Juric potrà tornare a contare su Demba. L'attaccante senegalese, fermo da inizio agosto per un problema alla spalla, è infatti tornato ad allenasi in gruppo e domenica potrebbe essere convocato. Juric avrà così una soluzione in più ...Il pm diEnzo Buccarelli è stato iscritto nel registro degli indagati della procura di Milano con l'accusa di aver depistato le indagini sul calciatore granata Demba, denunciato dalla ex fidanzata ...La vicenda riguarda la denuncia della ex fidanzata dell'attaccante senegalese del, Demba, che accusa il calciatore di revenge porn. Scrive La Stampa: Non accettando la fine della ...

L'indagine sul pm tifoso di Torino e il depistaggio nell'inchiesta sull'attaccante Seck denunciato dalla ex: il giallo del ... Open

Il Torino si appresta a sfidare il Genoa in una classica partita dal sapore antico, saltata l'anno scorso perchè i Grifoni erano in serie B. Juric conta di recuperare Seck, che ha ...Un caso davvero singolare sta interessando la Torino granata: Demba Seck, attaccante senegalese classe 2001, è indagato per revenge porn dopo che la sua ex fidanzata lo ha accusato di averla minacciat ...