Torino | Renzi | ' assurdo e ingiusto | unanime impegno per la verità'

(Di giovedì 31 agosto 2023) Roma, 31 ago (Adnkronos) - "Morire sul lavoro, morire così, morire facendo il proprio dovere: inaccettabile! Accanto al cordoglio e al dolore oggi deve esserel'irrinunciabile perché emerga la, perché i responsabili paghino, perché non si parli di casualità. Ciò che è accaduto stanotte a Brandizzo, vicino a, è, non solo. Un pensiero commosso alle famiglie". Lo scrive Matteosu Twitter, a proposito dell'incidente di Brandizzo.

... quella legge del governoè alla base della precarietà, ergo tolto quello tutti saremo ... contrastando le dimissioni in bianco e stringendo le false partite Iva, con una norma che ai ...Prima era. Poi Salvini. Oggi è Meloni. Nulla di nuovo sotto il Vesuvio. I volti barbuti e ... Asi scopre l'ennesima truffa sul rdc con un danno per le casse comunali pari a 3,5 milioni di ...I titolari protestarono a lungo, mettendo il premier nel mirino, finchènon riuscì a far riaprire la piazza per passanti, turisti e clienti dell'edicola. E proprio tra questi ultimi, notati i ...

Ultimo'ora: Torino: Renzi, 'assurdo e ingiusto, unanime impegno per ... La Svolta

Roma, 31 ago (Adnkronos) - "Morire sul lavoro, morire così, morire facendo il proprio dovere: inaccettabile! Accanto al cordoglio e al dolore oggi deve essere unanime l’impegno irrinunciabile perché e ...Lo dice Matteo Renzi, leader di Italia viva, a Filorosso su Rai Tre. "Il governo Meloni ha messo 892 milioni per le società di calcio, la mia proposta è che la stessa cifra venga messa per le ...