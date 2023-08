Torino | niente Frosinone per Seck

(Di giovedì 31 agosto 2023) Negli scorsi giorni ilsi era fatto avanti per Dembama ilha respinto tutte le offerte arrivate per il calciatore senegalese:...

Hien, colonna della difesa gialloblù fino ai playout vinti con lo Spezia, si sposa benissimo con la difesa a tre di Gasperini, non a caso era stato richiesto anche da Juric per ilfin da ...più monopattini elettrici a noleggio da domani per le strade di Parigi. A partire dal primo settembre, infatti, quella francese diventa la prima capitale europea a metterne al bando il noleggio.Il difensore del Tottenham, in uscita dagli Spurs, era stato valutato dall'Inter prima della virata su Pavard, oltre che dal, prima della decisione di restare di Alessandro Buongiorno. E ora ...

Niente Atalanta per Buongiorno: scelta di cuore, resta al Torino Goal Italia

Incidente ferroviario a Brandizzo (Torino). Un locomotore ha investito e ucciso cinque operai che erano al lavoro sui binari. Altri due sono rimasti miracolosamente illesi. L'incidente è avvenuto, com ...Una terribile tragedia quella che si è consumata nei pressi di Torino, a Brandizzo, nella notte tra mercoledì e giovedì. Cinque operai che stavano lavorando sui binari per conto dell’azienda Sigifer s ...