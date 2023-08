Torino - Lione | ultimo tratto appaltato a cordata Itinera | Ghella e S Batignolles

(Di giovedì 31 agosto 2023) commenta L'dellaè stato. Il cda di Telt, infatti, ha dato il via libera alla firma del conper la realizzazione del tunnel di base del Moncenisio in ...

Salvini ha ribadito al collega "l'importanza della linea". Proprio oggi ha portato i saluti al nuovo consiglio di amministrazione di Telt che ha dato il via libera alla firma del ...Il Cda di Telt, che si è riunito oggi, ha dato il via libera alla firma del contratto per la realizzazione del tunnel di base del Moncenisio in Italia.Salvini inoltre "ha ribadito al collega l'importanza della linea: proprio oggi Salvini ha portato i saluti al nuovo consiglio di amministrazione di Telt che ha dato il via libera alla ...

Torino-Lione, assegnata la gara per il tunnel da un miliardo La Repubblica

Il Cda di Telt, che si è riunito oggi, ha dato il via libera alla firma del contratto per la realizzazione del tunnel di base del Moncenisio in Italia. (ANSA) ...Si completa in questo modo l’assegnazione di tutti i lavori per lo scavo dei 57,5 km del tunnel ferroviario sotto le Alpi cofinanziato da Europa, ...