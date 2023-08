Torino | Juric recupera un attaccante per il Genoa

avrà così una soluzione in più da poter utilizzare contro il Genoa , nel caso in cui ce ne fosse bisogno....La situazione granata in attacco Per unoffensivo ci vuole un grande ariete da 'cornificare' l'avversario in una maniera tanto decisiva quanto dirompente, anzi, Duvan - stante....che sta cambiando molto in sede di mercato. In avantipotrebbe rispolverare Pellegri, mentre in mediana la conferma della cerniera Ricci - Ilic. Il Genoa si affida a Retegui e ...

Torino, quale formazione da opporre al Genoa Torino Granata

Buongiorno dopo essere stato sommerso da messaggi che gli chiedevano di restare al Toro ora sta ricevendo tanti messaggi di ringraziamento ...Il Torino sta valutando la situazione relativa a Gineitis, corteggiato dalla Ternana: il lituano potrebbe restare vista la partenza di Ilkhan ...