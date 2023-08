Torino | ecco che numero ha scelto Soppy

LE CIFRE - Ilha offerto al giocatore un accordo fino al 2026 a 2 milioni l'anno più bonus, proposta gradita dal giocatore. La trattativa si è sbloccata anche tra la società granata e l'...Il colosso cinese di internet Baidu lancia Ernie Bot, la sua riposta di intelligenza artificiale allo statunitense ChatGpt. Oltre a Ernie Bot, Baidu lancerà anche diverse nuove app che sfruttano le ...... per un periodo, era al centro di alcune voci che lo davano lontano dallabianconera. ..., dunque, che il West Ham deve tornare sul mercato per andare a rinforzare il proprio reparto ...

Torino, ecco Duvan Zapata: questa sera la firma in sede, domani le visite Calciomercato.com

Il passaggio di Soppy al Toro è stato ufficializzato dall'Atalanta con un breve comunicato: "Atalanta BC comunica di aver ceduto a Torino FC – a titolo temporaneo fino al ...Come riportato da Sky Sport, Duvan Zapata si è presentato, sorridente, insieme al figlio, presso la sede del Torino per firmare il contratto che lo legherà al club di Urbaino Cairo per i prossimi tre ...