Torino | colpo Zapata | domani le visite mediche per il colombiano

(Di giovedì 31 agosto 2023) Importante rinforzo in attacco per il, che ha raggiunto l’accordo per ingaggiare dall’Atalanta Duvan. L’attaccanteinfattisarà nel capoluogo piemontese per sostenere le, dopo che l’incontro con il direttore tecnico granata Davide Vagnati, negli uffici della Cairo Communication a Milano, ha dato i frutti sperati. Nelle prossime oreincontrerà anche il presidente Cairo proprio per limare gli ultimi dettagli dell’accordo. SportFace.

... una notizia importante è stata quella di tenere Vlahovic che, per un periodo, era al centro di alcune voci che lo davano lontano dallabianconera. Difficile pensare ad undi livello in ...Alle 13.00 e alle 20.30 di oggi mercoledì 9 agosto 2023, nuova chance per centrare ilgrosso ... di cosa si tratta Ultime notizie Attualità Aomofobia su manifesti funebri 31 Agosto ...L'uomo, infatti, sarebbe morto sul. Stando a quanto emerso sino a ora, l'uomo avrebbe urtato ... in provincia di. Su quest'ultima vicenda è stata aperta un'inchiesta per ricostruire la ...

Brandizzo (Torino), cinque operai morti sul colpo travolti da ... Il Riformista

Orrore alla stazione di Brandizzo, nel Torinese. Gli altri due colleghi investiti sono sopravvissuti L’ipotesi dell’errore di comunicazione. Rabbia dei parenti delle vittime: "Non si può morire così" ...IL MERCATO. Ultime, convulse ore di calciomercato anche per l’Atalanta che avrà tempo fino a venerdì 1° settembre alle ore 20 per definire le trattative. Anche se sembra che non ci saranno molti ...